Équipé d’un système avancé de reconnaissance par intelligence artificielle, le robot tondeuse est capable d’identifier et d’éviter divers obstacles présents sur son trajet. Qu’il s’agisse d’outils de jardin, de tuyaux d’arrosage ou même de petits animaux comme les hérissons, la tondeuse ajuste sa trajectoire en temps réel pour contourner ces éléments sans risque de collision.

Ce niveau de précision est rendu possible par un ensemble de capteurs et d’algorithmes qui analysent l’environnement de manière continue. Grâce à cette approche, l’A2 peut distinguer les objets statiques et en mouvement, garantissant ainsi une tonte fluide et sécurisée. Cette technologie permet non seulement de préserver l’intégrité du robot, mais aussi de protéger son environnement en évitant les accidents. Le robot tondeuse est aussi plus autonome, en prenant les bonnes décisions en fonction des situations et des éléments en face de lui.

En plus de l'IA pour éviter les obstacles, l’A2 intègre un moteur de moyeu permettant de gérer des pentes jusqu’à 50 % (26,5°), garantissant une meilleure adhérence et une tonte plus fluide et stable sur les terrains inclinés.