En proposant un forfait 40 Go en 4G à seulement 5,99 € par mois, RED by SFR s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un forfait mobile abordable et équilibré. Sans engagement, cette offre combine simplicité, flexibilité et un bon rapport qualité-prix, idéale pour celles et ceux qui ont une consommation raisonnable de données mobiles. Pour ceux qui souhaitent une connexion plus rapide, l’option 5G est disponible pour 3€/mois, permettant d’accéder au réseau de nouvelle génération de SFR. Une alternative intéressante pour s’adapter aux besoins des utilisateurs sans exploser leur budget.