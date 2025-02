Le mini PC BMAX B9 Power se distingue par sa combinaison de compacité et de performances élevées, répondant aux besoins des utilisateurs exigeants en matière de multitâche, de création de contenu et de divertissement. Équipé d’un processeur Intel Core i9-12900H, de 24 Go de RAM et d’un SSD de 1 To, il offre une expérience informatique fluide et réactive.

Il est en ce moment disponible à 376,51€ au lieu de 468,08€, soit une remise de 19% chez AliExpress.