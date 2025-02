Avec cette offre, RED by SFR frappe fort en associant une box fibre performante à un accès privilégié à Disney+ à prix cassé. L’atout principal de cette combinaison, c’est avant tout le confort d’utilisation. D’un côté, la SFR Box 8 et son WiFi 6 assurent une connexion rapide et fluide, essentielle pour profiter du streaming sans coupure, même en 4K. Grâce à un débit allant jusqu’à 2 Gb/s partagés, toute la famille peut se connecter simultanément sans ralentissement, que ce soit pour regarder un film, jouer en ligne ou télétravailler en toute sérénité.

Le Bouquet Famille qui, pour seulement 1,99€/mois, vous ouvre les portes de Disney+ avec publicité, mais aussi d’une quarantaine de chaînes TV supplémentaires. C’est la garantie d’un contenu varié pour tous les goûts, avec des films et séries cultes pour les passionnés de Disney, du divertissement pour les plus jeunes et des chaînes thématiques pour toute la famille. Cette version incluse dans le Bouquet Famille est limitée à deux écrans simultanés, sans possibilité de téléchargement. Un compromis tout à fait acceptable au vu du tarif ultra-avantageux.

Que vous soyez nouveau client ou déjà abonné, cette offre est pour vous

L’offre s’adresse autant aux abonnés RED by SFR actuels, qui peuvent simplement ajouter le Bouquet Famille à leur abonnement, qu’aux nouveaux clients ! Ils peuvent souscrire à la fibre à 23,99€/mois et bénéficier de Disney+ pour un total de seulement 25,98€/mois. Une opportunité en or pour ceux qui veulent à la fois une connexion fiable et un accès illimité à l’univers Disney sans exploser leur budget.

Le seul véritable point faible de l'offre fibre, c’est la nécessité de devoir caster sur sa télévision l’application Disney+ pour accéder au service. Toutefois, RED by SFR propose une solution simple : pour 3€/mois supplémentaires, vous pouvez ajouter une box TV connectée qui vous permettra d’accéder directement à vos contenus sur grand écran, sans passer par une autre interface. L’offre reste sans engagement, ce qui permet de la tester en toute liberté. Et avec une remise de 4€/mois pendant un an sur Disney+, il serait dommage de ne pas en profiter avant la fin de la promotion le 24 février 2025.