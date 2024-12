Imaginez un bac spacieux où votre chat peut se détendre, tout en gardant son espace toilette propre et frais. Grâce à un filtre anti-odeur performant et une compatibilité avec divers types de litière, la Cura2 s’adapte à votre quotidien sans contrainte. Ce bac à litière impressionne aussi par sa praticité : ses différents modes de nettoyage, sa capacité de stockage et son contrôle à distance via l'appli Smart Life vous simplifient la vie. Vous partez en vacances ? Pas de problème : cette litière fonctionne jusqu’à 15 jours sans intervention pour un seul chat. Un beau cadeau à vous offrir pour commencer la nouvelle année.