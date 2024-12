La Sihoo Doro S100 est une chaise ergonomique pensée pour offrir un soutien optimal lors de longues heures de travail devant un bureau. Elle se distingue par son confort et sa conception bien pensée, adaptée à différentes morphologies.



Son atout principal réside dans son double soutien lombaire dynamique, qui enveloppe efficacement le bas du dos tout en s’adaptant à vos mouvements. Ce système fixe assure un confort constant, tandis que la partie supérieure du dossier peut être ajustée indépendamment pour mieux s’adapter aux besoins individuels.

Le siège est aussi accompagné d’un large coussin amélioré et d'un grand support de tête qui englobe la nuque pour offrir un meilleur maintien du crâne durant l'utilisation. Le dossier propose enfin un angle d'inclinaison de 135° au maximum, pour se détendre et s'étirer après une longue session de travail.

La Sihoo Doro S100 bénéficie en outre d'une fabrication à partir d'un matériau en maille respirante, une alternative au cuir qui évite la sensation de chaleur et la transpiration lors de longues périodes d’utilisation. Cette maille garantit non seulement une bonne aération, mais aussi un maintien agréable et durable. Son design général reste sobre et élégant, se mariant avec tous les intérieurs avec l'utilisation de métal pour le pied et la structure du fauteuil. L'objectif est aussi d'assurer une excellente durabilité au fil des années.

Les accoudoirs 4D, entièrement ajustables, s’adaptent enfin à toutes les morphologies et préférences. Ils offrent un soutien des bras en position de frappe ou de repos et peuvent être retirés pour une configuration plus épurée.

La Sihoo Doro S100 combine un excellent confort et un design fonctionnel, particulièrement adaptée pour des journées prolongées au bureau. Son prix attractif pendant la période de Noël, du 12 au 27 décembre, en fait une option intéressante, à condition de privilégier l’ergonomie au style.