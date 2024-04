Xiaomi Robot Vacuum S10+ : un aspirateur robot efficace à moins de 200€

Son bac à poussière d'une capacité de 0,45 litre réduit la fréquence de vidage, offrant ainsi des sessions de nettoyage prolongées et moins contraignantes. Équipé d'une brosse centrale en nylon et d'une brosse latérale supplémentaire, le Xiaomi Robot Vacuum S10+ capture les saletés dans les moindres recoins.

Avec une autonomie de 180 minutes, cet aspirateur robot peut couvrir de grandes surfaces sans nécessiter de recharge fréquente, ce qui en fait un choix idéal pour les maisons de toutes tailles. Grâce à sa technologie de navigation laser avancée, il crée une cartographie précise de votre intérieur, lui permettant de planifier des itinéraires de nettoyage efficaces et structurés.

Les détecteurs d'obstacles et de vide intégrés évitent les collisions et les chutes, assurant ainsi un nettoyage sans accroc. De plus, sa connectivité Wi-Fi permet de le programmer et de le contrôler facilement à distance via l'application dédiée de Xiaomi, offrant une flexibilité maximale dans la gestion de vos sessions de nettoyage.