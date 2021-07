Bang & Olufsen lance Beoplay EQ, des écouteurs True Wireless à réduction de bruit

Avec ses nouveaux écouteurs Beoplay EQ, la marque Bang & Olufsen promet avoir répondu aux attentes de ses fans. Ces derniers souhaitaient un nouveau design, avec des écouteurs plus confortables, mais aussi une meilleure robustesse, sans oublier un système de réduction active du bruit.

Autant de qualités qui sont à mettre au crédit de ces nouveaux Beoplay EQ, qui disposent de la certification IP54 et d'un système ANC, composé de six micros et d'un DSP consacré pour une efficacité maximale. Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.2 et fonctionnent de concert avec une application spéciale.