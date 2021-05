Bang & Olufsen dévoile Beosound Explore, une enceinte sans-fil conçue pour être résistante

À bord, on retrouve deux haut-parleurs de 2 x 30 W, une batterie de 2 400 mAh, sans oublier un port USB-C. Cette enceinte affiche un peu plus de 630 grammes sur la balance et promet une autonomie d'environ 27 heures. On y retrouve également les mentions « Made for iPhone », Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Pas de jaloux, donc.