Peopeo Voodoo Boombox : une enceinte mobile et puissante pour un son de qualité ?

A propos de la Voodoo Boombox

Un amplificateur de classe D avec une puissance de 200 W RMS

1x Boomer de 8 pouces monté en Bass-Reflex et 1 tweeter de 1 pouce

1x entrée jack 3,5mm / 1x sortie jack 3,5mm / Un Bluetooth 4.0 compatible apt-X et un chargeur USB

Un poids de 7 kg

Une autonomie théorique de 15 heures

Une norme IP44 pour une protection contre le sable et l'eau

Un prix de 799€

Une enceinte Made in France



©Clubic



©Clubic

La Boombox est suffisamment équipé pour proposer une connectique qui satisfera les besoins de tous



©Clubic



©Clubic



©Clubic

Une enceinte puissante au service d'un son de qualité ?



Oh, le joli boomer ! Plus sérieusement on remarquera le soin apporté aux détails

En espace clos

En espace ouvert

Cette enceinte a un goût d'inachevé

* Notre playlist adopte exclusivement des musiques au format Wav ou Flac encodé en 24 bits. Elle est très hétéroclyte afin de couvrir un grand champ des possibles, nous pouvons citer des artistes tels que : Dillon Francis, Ibrahim Maalouf, The Erised, Social Distorsion, Elvis Costello ou encore Erik Truffaz.

Peopeo Voodoo Boombox Les plus + Qualité de fabrication + Format qui vous permettra de l'emmener partout + Autonomie + Puissance sonore Les moins - Prédominance des basses - Son qui manque de précision et d'ampleur

Qualité sonore Puissance sonore Design Autonomie 3

Alors que les enceintes bluetooth inondent le marché jusqu'à investir, sous différentes formes, nos intérieurs, force est de constater qu'à quelques exceptions près, ces dernières n'offrent pas la puissance nécessaire à la sonorisation de grands espaces.Il est loin le temps deset les enceintes nomades sont soit vite essoufflées, soit elles manquent de voix... soit elles ne sont pas du tout transportables.C'est à cette problématique qu'a voulu répondre, jeune marque Française, en lançant saLe concept ? Un superpour jouer vos musiques préférées aux 4 coins du monde. En somme,Dans la pratique ? La boombox est une, jouissant d'uneet une, ce qui vous permettra de sonoriser un espace d'environ 30m2.Une fois l'enceinte sortie de son carton, on remarque une forte odeur. Celle-ci nous accompagnera une heure ou deux, rien d'accablant, peut-être la fibre de lin qui respire encore.La Voodoo Boombox arbore uneet ne laissera personne indifférent. Quand certains lui trouveront un, proche des masques tribaux, d'autres trouveront ce design de mauvais goût. Dans tous les cas Peopeo a innové pour proposer unLa Voodoo Boombox est une "enceinte sac à dos" équipée de 3 sangles, dont 2 dans le dos. Ses dimensions (47 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 22 cm de profondeur) et son poids de 7 kg permettent à n'importe qui de la porter. Cela est d'autant plus facilité que Peopeo a équipé le dos de l'enceinte avec 2 bandeaux de rembourrages, ce qui a soulagera votre ballade lors de long trajet.Pour finir, la Boombox dispose d'une certification IP44 qui offre une protection à tous corps solides de plus de 1mm et une protection aux projections d'eau venant de toutes directions. Nous l'avons, également, transbahuter dans les transports en communs aux heures de pointe et elle ne présente aucun coup ou trace d'usure ce qui augure une bonne durée de vie au produit.L'utilisateur pourra se connecter à l'enceinte via leou en filaire grâce à la. L'enceinte embarque une batterie susceptible de tenir 15h. Dans la pratique, nous avons observé uneavec le volume réglé autour de 75%. En ce qui concerne la recharge, il faut compter environ 3h pour une recharge complète.La Voodoo Boombox s'adresse à tous les "mélonomades". C'est-à-dire qu'elle embarque une prise jack in qui vous permet de brancher à peu près n'importe quelle: baladeur musicale, smartphone ou: dualo, synthé, table de mixage portable ou micro, directement sur l'enceinte.A côté de cette prise, une prise jack out est présente. Elle permet de brancher une deuxième Voodoo Boombox et de profiter d'un son stéréo et d'une plus grande puissance sonore afin de couvrir davantage d'espace.Enfin l'intégralité des commandes se situent sur un petit triangle de 8 cm. Le panneau de contrôle est composé de 5 boutons et 4 indicateurs led. Le bouton Power accompagné des boutons de volume +/-. Enfin deux boutons : aux. et bluetooth permettent de sélectionner votre source audio.Autre détail bien pratique, Peopeo a intégré une: smartphone ou tablette.Cette connectivité satisfera la plupart d'entre vous. Bien que capricieux à quelques reprises, le bluetooth rempli son rôle et souffre toujours des mêmes maux : musique qui s'arrête lorsque l'on reçoit un appel, portée d'environ 10 mètres entre l'enceinte et votre émetteur.En revanche, le fait que l'enceinte soit compatible apt-X offre, logiquement, une meilleure qualité de restitution de votre musique car le débit de données est de 350kbits/ seconde. De quoi profiter de vos fichiers Flac ou AAC sans aucune perte de qualité ou presque.Bien qu'offrant moins de liberté, la prise jack est toujours efficace et vous offre même la possibilité de brancher n'importe quel instrument pour pouvoir jouer en plein air avec vos amis.La Voodoo Boombox est une enceinte 2 voies composées d'un, monté en bass reflex pour la restitution des graves et des bas-médiums, et d'unpour s'occuper des haut-médiums et des aigus.Afin d'allier portabilité et qualité audio, la Voodoo Boombox place ses haut-parleurs sous des grilles métalliques ce qui offre une protection supplémentaire lors de vos déplacements.Lors de la lecture de notre playlist de test* , l'enceinte était placé au sol dans un salon de 30 m2 proche d'un mur. Dans cette configuration, laest incontestable. Par contre les (fréquences) médiums et aigus sont mal reproduites ce qui a tendance a rendre peu intelligible les voix. Même son de cloche du côté de la scène musicale, le son ne prend pas d'ampleur et la scène musicale semble étouffée. Par exemple, lors de l'écoute d'un morceau complexe où cuivres et percussions se rencontrent comme c'est le cas surd', le sonAu contraire, lors de l'écoute de morceaux typés plus basseux, l'enceinte s'en sort convenablement. Lors de notre test, le morceau qui s'en est le mieux sorti estdeNous avons réalisé une seconde session de test dans un environnement plus propice à ses qualités :Nous avons, donc, passé une après midi au parc en compagnie de l'enceinte. Et quelle ne fut pas notre surprise. Lors de cette seconde session d'écoute le son semblait moins étriqué etpar rapport à nos écoutes précédentes. Mais laet gâche le plaisir d'écoute. Et même avec l'utilisation d'un equalizer, il est compliqué de trouver un son équilibré.En revanche, elle remplit correctement son rôle premier, qui est, de remplir un espace de son. En effet avec une puissance de 200W RMS, contenu dans un si petit format,. Très pratique pour une soirée à la plage ou en forêt avec vos amis.En résumé, la Voodoo Boombox est un: une fabrication qualitative made-in-france, un format "sac à dos" investi par aucun autre constructeur et une grande réserve de puissance avec 200W RMS qui vous permettra de sonoriser un espace clos de 30 à 40 m2 ou un espace ouvert d'environ 20m2.En revanche, elle ne s'adresse pas à tout le monde. N'importe quelle personne un tant soit peu attentive à la qualité sonore lui trouvera de nombreux défauts : prédominance des basses et perte de précision au niveau des haut-médiums et des aigus.