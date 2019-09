Microsoft émet un brevet concernant une enceinte portable

© Microsoft

Un appareil conçu pour les salles de réunion

Un événement dédié au hardware le 2 octobre

Microsoft a toujours quelques idées originales dans son sac, qui nous parviennent de temps à autre par la publication de. Le dernier en date montre que le géant de Redmond réfléchit à unL'éditeur n'a cependant pas l'intention de concurrencer Google ou Amazon sur le marché très porteur des. Microsoft destinerait en effet cet appareil, afin de les assister en salle de réunion.L'enceinte, dont le design reprend quasiment trait pour trait les lignes du Google Home Mini , avec du tissu recouvrant le haut de l'appareil et des boutons sur le dessus, serait équipée de micros et, sans passer par le traditionnel téléphone.Cette enceinte utiliserait les services de, l'offre de services de la firme, permettant aux groupes de travail de communiquer ou de partager des documents simplement dans un espace dédié. Il posséderait, selon les schémas accompagnant le brevet,et de le positionner au centre d'une table de réunion.pourrait présenter officiellement son enceinte réservée aux entreprises à l'occasion de son événement prévu le 2 octobre prochain . La marque pourrait également y dévoiler les dernières nouveautés de la gamme Surface , avec de nouvelles machines, et officialiser Centaurus , une tablette tactile possédant deux écrans.