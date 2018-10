Sonos sort une édition limitée de sa Play:5

Une enceinte spéciale aux couleurs des Beastie Boys

Un modèle unique pour la bonne cause.annonce la commercialisation d'une édition limitée de son enceinte. Cette version blanche arbore le logo du célèbre groupe de hip-hop. Le visuel représentant le nom du trio phare des années 80-90 a été réalisé par Barry McGee, un célèbre artiste peintre et graffeur.Pour le reste, l'reste exactement la même, jusqu'à son prix de 499$ . Les bénéfices tirés de la vente de cette édition limitée seront reversés à deux associations. La première, Peace Sisters, permet l'éducation des femmes pauvres en Afrique. La seconde, Little Kids Rock, permet d'apporter et d'apprendre la musique à des écoles situées sur des territoires défavorisés aux Etats-Unis.Elle sera disponible sur le site de Sonos dès le mois de