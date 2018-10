Elipson célèbre ses 80 ans en sortant 3 éditions spéciales

Le calme avant la tempête

80 ans déjà

Fondée en 1938, la maisonn'est autre que la plus ancienne marque française dans le domaine des enceintes acoustiques haut de gamme. Fabriquant au départ divers moteurs pour jouets sous l'appellation, c'est en 1951 que la société prend son nom actuel et change de secteur, sous l'impulsion de son nouveau directeur général Joseph Léon, nommé 3 années plus tôt.Une fois lancée dans le domaine des enceintes haut de gamme, la société devient rapidement très respectée, tout particulièrement après avoir équipé l'intégralité de l'ORTF (Office de Radiodiffusion-Télévision Française).Siconnaît de belles années, au point de voir son matériel présent au Château de Chambord, ou encore utilisé lors des JO d'hiver de 1968, tout n'est pas tout rose pour autant.En fait, après quelques dizaines d'années d'un succès fulgurant, l'entreprise commence à sombrer au point d'en arriver à sa liquidation judiciaire, prononcée au cours de l'année 2008. Une liquidation qui lui permettra cependant d'être rachetée la même année par le groupe français, qui réussira à relancer la société.Toujours debout à l'heure actuelle,a récemment annoncé une édition spéciale de ses trois objets les vendus au cours de son histoire, afin de célébrer son 80e anniversaire.C'est ainsi que ses célèbres enceintes, ainsi que sa platine, seront prochainement proposées à la vente, parées d'une finition noire satinée accompagnée de différentes touches dorées.A titre d'information, les tarifs des versions classiques de ces objets sont respectivement de 799 € (la paire) , 590 € (la paire) et 499 € pour la platine.