Move 2 : plus d'autonomie et la stéréo pour l'enceinte portable de Sonos

Il aura donc fallu attendre quatre longues années pour voir arriver la Sonos Move 2, qui apporte de franches améliorations. La première nouveauté, et elle est de taille, est l'intégration de deux tweeters offrant un son stéréo, alors que la précédente version se contentait d'un son mono. Un nouveau woofer est également présent, avec la promesse de basses plus profondes et plus précises.

On pourrait résumer rapidement cette nouvelle Sonos Move à une Sonos Era 100 portable. Le design extérieur reste proche de la précédente Move, avec une poignée au dos pour la transporter. Sur le dessus, on retrouve le même système de commandes tactiles pour mettre en pause ou lire un morceau ainsi qu'une légère bande qui permet de régler le volume de la musique. En plus des habituels coloris blanc et noir, la Sonos Move 2 est déclinée dans un tout nouveau coloris vert olive.

Cette enceinte n'est pas légère et conserve un poids assez conséquent de 3 kilos, dans un format légèrement plus compact malgré tout. Elle conserve par ailleurs sa certification IP56, et est résistante aux poussières et aux éclaboussures.