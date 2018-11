Barre de son Yamaha YAS-106 à 99€ au lieu de 179€ pour le Black Friday

La barre de sonvous propose d'augmenter le son de votre téléviseur, souvent assez limité, par un rendu plus clair, plus riche et détaillé. La YAS-106 offre une puissance de 120W et se raccorde simplement en HDMI à la télévision. Elle supporte le son DTS et Dolby Digital et offre un rendu surround. Pratique, elle peut également être connectée à un appareil Bluetooth et devenir une enceinte de luxe pour diffuser vos meilleures playlists lors d'une soirée. Un appareil très polyvalent pour un prix de seulement 99€ actuellement.