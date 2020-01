Sonos : certains produits vont arrêter de recevoir des mises à jour en mai prochain

Sonos va mettre fin au support de certains produits « anciens »

Source : Engadget

À l'instar de Microsoft qui vient de mettre un terme au support de Windows 7 , Sonos annonce que certains de ses produits ne bénéficieront plus de la moindre mise à jour à compter du mois de mai prochain.Évidemment, les appareils continueront de fonctionner, mais ces derniers n'auront plus droit à la moindre. Sont concernés les produits Sonos suivants : Zone Player, Connect, Connect:Amp, CR200, Sonos Bridge, ainsi que l'enceinte Play:5 de première génération.À noter que si vous disposez d'une installation multi-room qui mélange des « anciens » et des « nouveaux » produits Sonos, cela pourra poser des soucis de compatibilité en fonction des mises à jour apportées aux produits plus récents.Si le constructeur invoque évidemment des raisons purement techniques, il s'agit également d'une manière pour Sonos de mettre en avant son programme de recyclage Trade Up