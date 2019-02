Jaybird Run XT : de nouveaux écouteurs true wireless étanches

Des écouteurs true wireless résistants à l'eau



Les Jaybird Run XT. © Jaybird

Source : Jaybird

, marque de référence en matière d'écouteurs true wireless a annoncé aujourd'hui ses: une paire d'écouteurs intra-auriculaires certifiés IPX7.Déjà saluée pour son ergonomie et sa qualité audio, la gamme Run de Jaybird accueille une nouvelle référence adaptée aux coureurs extrêmes et aux nageurs occasionnels.Grâce à sa certification, les écouteurs Run XT peuvent supporter une immersion. Mais les écouteurs ont davantage été conçus pour résister aux intempéries plutôt que pour faire trempette.La batterie offre toujours 4h d'écoute, et le boîtier permet deux recharges complètes, portant le tout à une douzaine d'heures.