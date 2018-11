Klipsch va aussi proposer son enceinte Google Assistant

Klipsch "smartise" son enceinte The Three Heritage Wireless

Source : Klipsch

Modifié le 29/11/2018 à 17h11

Le groupe américain Klipsch, qui avait récemment fait parler de lui en reversant une partie des revenus liés au Black Friday à une association , annonce le lancement de sa nouvelle enceinte. Un "nouveau" modèle qui se veut en réalité une version "smart" de l'enceinte, intégrant Google Assistant.Cette enceinte(oui, c'est son vrai nom), va donc combiner une enceinte Bluetooth traditionnelle avec les possibilités vocales offertes par Google Assistant, tout en conservant un look très vintage. Comme n'importe quelle enceinte intelligente, une fois reliée au WiFi de la maison, cette dernière sera en capacité de lancer de la musique, de rechercher des actualités, de renseigner sur la météo du jour... en fonction des requêtes formulées par son propriétaire.Une enceinte The Three | Google Assistant qui va donc venir concurrencer les modèles Amazon Echo et autres Sonos One, même si le modèle signé Klipsch est affiché à 450 livres, soit l'équivalent de 500 euros. Ce qui risque bien de refroidir les ardeurs...