Klipsch : un Black Friday en faveur de la lutte contre le cancer du pancréas

Un Black Friday pour la bonne cause chez Klipsch

Fondée en 2013 par le chanteur Butch Walker,est une association visant à lutter contre le cancer du pancréas. Le père du chanteur a en effet succombé à cette maladie, et l'association vise à améliorer la qualité de vie de tous ceux qui sont touchés par ce cancer. Un cancer encore aujourd'hui très difficile à diagnostiquer, et qui ne permet qu'à 7% des malades de vivre plus de 5 ans.Du côté de chez, partenaire de Butch Walker, on a décidé d'utiliser le Black Friday à des fins caritatives, puisqu'une partie des bénéfices engrangés durant cette période sera reversée à l'association. Pour la marque, l'objectif est de parvenir à reverser au moins 20 000 dollars à l'association, en se basant sur les ventes effectuées entre le 22 et le 27 novembre.En ce qui concerne Butch Walker, si le nom ne vous dit rien, le musicien a notamment produit certains artistes très connus, comme Avril Lavigne, American Hi-Fi, All Time Low, Pink, Fall Out Boy ou encore Weezer. Du côté de chez Klipsch, une marque fondée en 1946 aux Etats-Unis, on retrouve une très large sélection de haut-parleurs et de barre de son bien sûr, mais aussi des systèmes sans-fil, ainsi que des casques audio.