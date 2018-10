Triangle, le constructeur Hi-Fi français lance son enceinte multiroom

Une enceinte connectée design et polyvalente

est la nouvelledu constructeur français Triangle, mais également son premier appareil connecté. L'enceinte portable est réalisée à partir d'un boitier en bois pour renforcer la qualité de restitution du son. L'électronique et la connectique sont, quant à elles, situées dans un boîtier en aluminium. Il supporte les principaux services de(Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal et Napster), mais également des fichiers Hi-Res jusqu'au 192kHz/24bits.propose également un boitier, l'AIO C, permettant de combiner son enceinte connectée au reste de son offre Hi-FI et créer un sonchez soi. Le tout est contrôlable via un application dédiée pour Android et iOS.L'enceinte et le boitier AIO C seront disponibles à la fin du mois de novembre aux tarifs respectifs de 499€ et 139€.