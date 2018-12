L'app qui vous montre toutes vos habitudes sur Apple Music en 2018

Vasin Lee / Shutterstock.com

Des visualisations loin d'être aussi complètes

Disponible gratuitement sur l'App Store se propose grosso modo de décliner le concept du(on vous en parlait ici ) sur Apple Music.Il ne faudra pas s'attendre à des données aussi joliment traitées que du côté du géant du streaming suédois. Music Year in Review propose en effet des visualisations des plus élémentaires, mais qui sont toujours agréables à partager avec ses amis.Une fois l'application lancée, et votre compte Apple Music rattaché, Music Year in Review va passer en revue votre historique de lecture et dresser des constats tels queIl semblerait néanmoins que certains utilisateurs rencontrent des problèmes, notamment au niveau de la chronologie de l'analyse. Une poignée s'est effectivement plainte d'une analyse de l'historique, et donc pas seulement sur l'année en cours. Des dysfonctionnements qui valent tout de même à l'application de NoiseHub de recevoir la note un peu salée de 1,7/5 sur l'App Store.