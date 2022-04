La célèbre plateforme crypto américaine Robinhood tente une approche en Europe

Comme le rapporte NewsBitcoin, rien ne devrait changer pour Ziglu en cas de rachat… du moins rien dans l'immédiat. À moyen terme, le groupe devrait toutefois s'intégrer pleinement à Robinhood pour permettre à l'entreprise californienne « de porter sa marque à l'étranger » et « d'étendre les activités au-delà du Royaume-Uni, en Europe », lit-on.

Une ambition confirmée dans un communiqué partagé par Mark Hipperson, CEO de Ziglu. « Nous allons accélérer l'expansion de Robinhood en Europe et offrir un meilleur accès aux crypto-monnaies, et à leurs avantages, à des millions de clients supplémentaires », a-t-il déclaré.

Fondé en 2014 et installé à Londres, Ziglu est une entreprise réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA). Elle avait été valorisée à hauteur de 85 millions de livres sterling (soit un peu plus de 100 millions d'euros) en novembre dernier.