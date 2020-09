Les transferts en cryptomonnaies ont augmenté de 55% en un an en Afrique

Abolaji Odunjo, qui gère un magasin de vente au détail de téléphones portables au Nigéria, a expliqué qu’il avait commencé à utiliser le Bitcoin (BTC) pour payer ses fournisseurs chinois. Il a déclaré à Reuters qu’il avait choisi d’utiliser le BTC pour des raisons de rapidité et de commodité.

Le commerçant a ajouté que ce mode de paiement lui permettait d’éviter des frais élevés et constituait une alternative à l’achat de dollars américains de plus en plus chers. De nombreux pays africains sont confrontés à la dévaluation et à l’instabilité de leur monnaie, ce qui augmente la demande et, par conséquent, le coût d’achat de dollars américains.

Ainsi, le rand sud-africain (ZAR), par exemple, a perdu plus de 50% de sa valeur par rapport au dollar américain au cours de la dernière décennie et est très volatile. Le Nigéria, l’Égypte, l’Algérie, l’Éthiopie et le Ghana sont confrontés à des problèmes similaires avec leur propre monnaie.