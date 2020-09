Le Venezuela bloque les accès à deux plateformes d'échange de crypto-monnaies

Face aux sanctions économiques auxquelles doit faire face le pays depuis 2019, le Venezuela a créé sa propre crypto-monnaie adossée au baril de pétrole : le Petro. Son but était de contrer l’hyper-inflation que rencontre le pays depuis les sanctions et essayer de rééquilibrer son économie.

Les Vénézuéliens n’avaient pas attendu le Petro pour utiliser une alternative numérique comme monnaie d’échange. En 2018, ils avaient déjà trouvé le moyen d’échanger des actifs virtuels par SMS - et c’est en 2019 que cette utilisation s’est élargie au Bitcoin et au Petro.



En 2020, les usages du Petro ont évolué : il permet notamment de vendre des barils de pétrole ou de payer son essence ou ses impôts. Mais comme tout crypto-actif, le Petro a un défaut : la volatilité. Il n’existe que deux échanges pour en acheter dans le pays, et les prix sont très en-dessous des espérances gouvernementales.