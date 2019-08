ESET pointe les traits de caractère qui exposent le plus aux cybercriminels ?

Faire face à un danger omniprésent

Tenir compte des spécificités de chacun

Source : Help Net Security

Le rapport s'adressant d'abord aux entreprises, il souligne le besoin pour les managers de mettre en place des campagnes deauprès de leurs équipes, en tenant compte du facteur humain.D'après l'étude,. Pour près des deux tiers (63%), la protection des systèmes se cantonne à la mise en place d'un mot de passe.Pourtant, l'étude poursuit en montrant que «». L'une des difficultés est la diversité des méthodes et des motivations des pirates. L'cite le cas d'un homme ayant piraté le Pentagone, uniquement pour prouver qu'il en était capable. Mais d'autres hackers peuvent créer des pertes financières ou nuire à une réputation., et un mot de passe est souvent insuffisant face à elles.Parallèlement, l'ESET affirme que la protection des données est souvent dédiée à des entreprises IT tierces, alors que de nombreux défauts pourraient être résolus simplement en adoptantL'étude s'est appuyée sur(la capacité à juger, à utiliser son intuition, sa réflexion, etc). Elle souligne les, en lien avec ces caractéristiques.Ainsi,, dans la mesure où elles avancent dans leur travail par la communication avec autrui. Elles sont donc les plus susceptibles d'être manipulées, lorsque la manipulation est effectivement utilisée par les hackers : on parle alors d'. Dans cette catégorie, on peut notamment retrouver leainsi que des techniques visant à l'À l'inverse,étant davantage portées sur leur intuition, elles sont. Les personnes qualifiées de «», quant à elles, se définissent par leurs valeurs personnelles. Elles sont également susceptibles d'être, tout comme celles se définissant par leur capacité de réflexion (c'est-à-dire résolvant les problèmes par la logique). Ces dernières auraient alors tendance à sur-estimer leurs compétences, menant à des erreurs.L'étude de l'ESET recommande donc d'pour déterminer dans quelles catégories chacun de ses membres se situe. L'objectif est, à terme, la mise en oeuvre d'. Le rapport donne d'ailleurs un exemple : «».