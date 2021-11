ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II : une nouvelle alimentation costaude et silencieuse

Après avoir annoncé de nouvelles alimentations 850 W et 1 200 W ainsi qu'un modèle « Titanium » particulièrement musclé (1 600 W), Asus intercale une nouvelle référence à son catalogue, la ROG Thor 1 000 W Platinum II. Comme son nom l'indique, le bloc est capable de déployer une puissance de 1 000 W et affiche fièrement une certification 80 Plus Platinum pour une remarquable efficacité.