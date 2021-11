Le POCO M4 Pro 5G est officiel : le plus puissant des smartphones à moins de 200 euros ?

L'écran est également une composante importante lorsque l'on joue, et POCO l'a bien compris en équipant son mobile d'un écran IPS Full HD+ avec un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz et un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz. La dalle est donc capable de descendre à 25 i/s lorsque vous regardez un film ou de monter à 60 ou 90 i/s dans les jeux.