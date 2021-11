SteelSeries présente deux nouveaux casques sans fil, les Arctis 7+ et Arctis 7P+

SteelSeries indique que l'achat d'un de ses casques, Arctis 7+ ou Arctis 7P+, octroie un accès anticipé à Sonar, son nouveau logiciel audio qui permet notamment le ChatMix, un son surround virtuel 7.1 et « d'autres fonctionnalités qui seront lancées en 2022 ». Sonar s’intègre à l’écosystème SteelSeries GG qui inclut notamment Moments, une application présentée en vidéo ci-dessous qui permet d'enregistrer, d'éditer et de diffuser des séquences sur YouTube et Gfycat, Discord, Reddit, Twitter, Facebook…