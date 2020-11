Le casque gamer Steelseries Arctis 7 est doublement réduit chez Boulanger

Et puis, le casque étant dédié au jeu vidéo, il se doit d'être confortable et d'offrir un son immersif. Côté son, on profitera donc d'un son Surround 7.1 à technologie DTS 2,4 Ghz sans perte, ceci grâce à des transducteurs de 40 mm.

Côté confort, ce casque circum-aural reçoit une mousse à mémoire de forme particulièrement agréable pour son porteur. Le micro est rétractable : lorsqu'il ne sert pas, il peut être rangé et ne gêne pas. Ajoutons à cela que l'Arctis 7 comprend diverses commandes au niveau des oreillettes, permettant ainsi des réglages à la volée.