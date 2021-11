Amazon veut réinventer la radio avec "Project Mic"

L’application permettrait aux utilisateurs et utilisatrices de créer et de diffuser une émission de radio en direct tout en pouvant jouer ou mixer de la musique. Petite contrainte, les créateurs devront composer avec le catalogue d’Amazon Music, et aucune information n’indique pour le moment qu’il soit possible d’importer des musiques externes à cette bibliothèque. Si Project Mic s’axera principalement autour de la musique, elle s’articulera également autour de trois grands thèmes : la pop culture, la comédie et le sport. Amazon prévoirait d’ailleurs de faire appel à des influenceurs et des célébrités pour créer des émissions spéciales et ainsi aider à propulser son prochain produit.