Samsung s'ennuie et nous parle des nouveaux coloris du Galaxy Z Flip 3 et Watch 4

Alors, de quoi s’agit-il exactement ? Samsung veut faire en sorte que chacun et chacune puisse adapter son smartphone pliant à ses goûts. En plus des 7 coloris déjà disponibles pour le Z Flip 3 sur le site du constructeur, on peut maintenant commander un smartphone conjuguant deux couleurs distinctes.

Depuis le site Samsung, une nouvelle option est disponible, nous renvoyant vers le « Bespoke Studio ». D’ici, on peut choisir une couleur pour la face avant, une autre pour la face arrière, et enfin, si l’on préfère que la charnière et le contour du smartphone soient noirs ou argentés.