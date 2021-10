Samsung Galaxy Watch 4 : une nouvelle fonctionnalité totalement inutile (donc indispensable ?)

Selon TechRadar, qui l’a essayée, la fonctionnalité ne serait pas un désastre total, mais serait clairement maladroite. Les textes sont donc lisibles, mais un mode zoom est tout même inclus, le défilement par contrôle des gestes est convenable et il est possible d’ajouter des pages aux raccourcis pour les retrouver plus tard sur son téléphone. La saisie de texte, quant à elle, serait peu intuitive. Difficile dans ces conditions d’avoir pleinement envie de faire des recherches internet depuis sa montre. Cette fonctionnalité semble donc réservée à une petite niche d’utilisateurs et utilisatrices, mais pourrait servir en guise de dépannage.