AIAIAI dévoile le TMA-2 Studio Wireless+ : un casque modulaire à transmission sans fil Lossless

Le TMA-2 Studio Wireless+ ne révolutionne donc pas la forme et reprend essentiellement des éléments déjà sortis. Il intègre par exemple des coques et transducteurs avec membrane en bio-cellulose, l'une des variantes haut de gamme de cet élément. Les coussinets sont des références circum-auriculaires en alcantara, le câble est un modèle spiralé (extensible, adapté à l'usage studio), et l'arceau est une référence haut de gamme qui intègre à la fois les commandes et les récepteurs sans-fil.