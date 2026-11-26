Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Messages : des fils de discussions devraient bientôt être disponibles au sein de la messagerie.
Alors que GrapheneOS développe sa propre messagerie RCS, L’équipe en charge du développement de Google Messages travaille depuis un certain temps sur une refonte des messages vocaux de la plateforme. Des jeux et des appels vidéo pourraient aussi être déployés prochainement au sein des échanges. Une autre fonctionnalité devrait permettre de mettre un peu d’ordre dans les discussions de groupe un peu trop chaotiques. On vous explique.
Google Messages va bientôt se doter de fils de discussions dans les conversations de groupe
Pour l’instant, dans Google Messages, il est possible de faire des renvois à un message en affichant un texte au-dessus d’une réponse. Mais quand on fait partie d’un groupe où tout le monde parle en même temps de sujets différents, cette fonction est loin d’être suffisante. Heureusement, Google s’est enfin penché sur ce problème dans la version messages.android_20261120_01_RC00.phone.openbeta_dynamic de l’application.
L’équipe est en effet en train de développer des réponses organisées en fils de discussions. Le code de la version bêta montre qu’il devrait bientôt être possible de relier plusieurs réponses à un seul et même message. Le fil disposera notamment de son propre champ de saisie. Un bouton « X » a notamment été prévu pour revenir en arrière et retrouver la discussion principale.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’option ne se limitera pas au texte : les images et les emojis sont aussi pris en charge.
Une fonctionnalité qui ressemble beaucoup à celle d’iMessage
Cette nouveauté devrait permettre de ne pas surcharger le fil principal. Bien sûr, quand on jette un œil aux captures d’écran réalisées par l’équipe d’Android Authority, la nouveauté fait tout de suite penser à ce qui est déjà disponible sur iPhone, dans l’application iMessage. Sachant que les fils de discussion sont aussi disponibles sur WhatsApp, Slack ou encore Discord, Google arrive encore une fois après la bataille. On ne va toutefois pas se plaindre que la firme ait enfin pris le temps de rattraper son retard.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
Pour l’instant, Google n’a rien confirmé officiellement. On ne sait donc pas quand le géant de Mountain View a prévu de déployer cette nouvelle fonctionnalité. Rien ne garantit non plus que la fonction soit un jour disponible globalement. En attendant d'en savoir plus, il faudra donc, comme toujours, attendre et espérer que l’option ne soit pas abandonnée.