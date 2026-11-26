Cette nouveauté devrait permettre de ne pas surcharger le fil principal. Bien sûr, quand on jette un œil aux captures d’écran réalisées par l’équipe d’Android Authority, la nouveauté fait tout de suite penser à ce qui est déjà disponible sur iPhone, dans l’application iMessage. Sachant que les fils de discussion sont aussi disponibles sur WhatsApp, Slack ou encore Discord, Google arrive encore une fois après la bataille. On ne va toutefois pas se plaindre que la firme ait enfin pris le temps de rattraper son retard.