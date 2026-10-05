Google Messages cache bien son jeu : plusieurs réglages discrets peuvent vous permettre d’améliorer votre expérience sur cette application.
1. Affichez l’heure de tous les messages
Autrefois, pour afficher l’heure d’envoi et le chiffrement d’un message, il fallait appuyer dessus longuement. Mais depuis la dernière mise à jour de septembre, les choses ont changé : vous pouvez désormais balayer vers la gauche n’importe où dans la conversation pour afficher l'heure de non pas un, mais de tous les messages d’une conversation. Un gain de temps plus que conséquent !
2. Copiez uniquement l’essentiel
Vous souhaitez copier un numéro ou un bout de texte ? Jusqu’à récemment, Google Messages vous obligeait à copier l’intégralité d’un message, ce qui était, osons-le dire, un peu agaçant. Mais Google a enfin entendu les critiques de ses utilisateurs. Désormais, un appui long sur un message vous permettra d’afficher un menu avec plusieurs options (modifier, répondre, transférer, supprimer, etc.) et de flouter le reste de la discussion. En faisant un second appui long, vous pourrez copier le passage qui vous intéresse.
3. Envoyez des photos de meilleure qualité
Le vilain Google Messages dégrade systématiquement la qualité de vos images ? Pas de panique : dans le sélecteur photos, un bouton vous permet de régler la qualité d’envoi. En choisissant le mode HD+, vous n’aurez pas à repasser par la case « configuration » : le service retiendra votre choix pour les envois suivants. Hélas, cela ne fonctionne que pour les conversations RCS.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
4. Renvoyez automatiquement les messages bloqués
Votre destinataire a une mauvaise connexion et votre message reste bloqué sur « Envoi en cours » ? Demandez à Google Messages de retenter l’envoi en allant dans les paramètres de l’app, puis en cliquant sur « Discussions RCS » > « Renvoyer automatiquement sous forme de SMS/MMS ». Si cette option est bien pratique, notez toutefois qu'elle peut entraîner des frais supplémentaires et que vos messages ne seront plus chiffrés.
5. Dites stop aux animations
Google Messages multiplie les effets en plein écran, mais tout le monde n’est pas obligé de les apprécier. C’est votre cas ? Allez dans les réglages de la messagerie et décochez l’option « Afficher des animations expressives » pour renouer avec la sobriété, dans vos conversations RCS mais aussi SMS.
6. Restez joignable dans un groupe en sourdine
On fait tous partie d’un groupe dans lequel les messages fusent, mais on n’ose pas toujours le passer en sourdine de peur de manquer des éléments importants. Rassurez-vous : même si une conversation est devenue silencieuse, Google Messages vous enverra une notification si vous êtes mentionné. Seul problème, l'option ne fonctionne que si tous les membres ont activé le RCS. Un seul rebelle et elle ne sera plus disponible. À bon entendeur…