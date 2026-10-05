Google Messages cache bien son jeu : plusieurs réglages discrets peuvent vous permettre d’améliorer votre expérience sur cette application.

6 options à découvrir dans Google Messages. © Tada Images / Shutterstock
6 options à découvrir dans Google Messages. © Tada Images / Shutterstock
Google Messages s’est beaucoup amélioré récemment : les appels vidéos sont en préparation, de nouveaux thèmes de discussion ont été déployés et la détection d’images IA a été mise en place. Mais le service inclut bien d'autres fonctions utiles que vous n’avez peut-être pas encore découvertes. On vous partage six fonctionnalités bien utiles.

1. Affichez l’heure de tous les messages

Autrefois, pour afficher l’heure d’envoi et le chiffrement d’un message, il fallait appuyer dessus longuement. Mais depuis la dernière mise à jour de septembre, les choses ont changé : vous pouvez désormais balayer vers la gauche n’importe où dans la conversation pour afficher l'heure de non pas un, mais de tous les messages d’une conversation. Un gain de temps plus que conséquent !

Découvrez l'heure d'envoi de tous les messages. ©Google
Découvrez l'heure d'envoi de tous les messages. ©Google

2. Copiez uniquement l’essentiel

Vous souhaitez copier un numéro ou un bout de texte ? Jusqu’à récemment, Google Messages vous obligeait à copier l’intégralité d’un message, ce qui était, osons-le dire, un peu agaçant. Mais Google a enfin entendu les critiques de ses utilisateurs. Désormais, un appui long sur un message vous permettra d’afficher un menu avec plusieurs options (modifier, répondre, transférer, supprimer, etc.) et de flouter le reste de la discussion. En faisant un second appui long, vous pourrez copier le passage qui vous intéresse.

Ne copiez que ce qui vous intéresse. ©Google

3. Envoyez des photos de meilleure qualité

Le vilain Google Messages dégrade systématiquement la qualité de vos images ? Pas de panique : dans le sélecteur photos, un bouton vous permet de régler la qualité d’envoi. En choisissant le mode HD+, vous n’aurez pas à repasser par la case « configuration » : le service retiendra votre choix pour les envois suivants. Hélas, cela ne fonctionne que pour les conversations RCS.

Envoyez toujours vos photos en qualité HD+. ©Google
Messages par Google
  • L'application est gratuite à télécharger.
  • On peut écrire des messages dans des groupes.
  • Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
8 / 10
Télécharger

4. Renvoyez automatiquement les messages bloqués

Votre destinataire a une mauvaise connexion et votre message reste bloqué sur « Envoi en cours » ? Demandez à Google Messages de retenter l’envoi en allant dans les paramètres de l’app, puis en cliquant sur « Discussions RCS » > « Renvoyer automatiquement sous forme de SMS/MMS ». Si cette option est bien pratique, notez toutefois qu'elle peut entraîner des frais supplémentaires et que vos messages ne seront plus chiffrés.

Renvoyez les messages au format SMS/MMS. ©Google

5. Dites stop aux animations

Google Messages multiplie les effets en plein écran, mais tout le monde n’est pas obligé de les apprécier. C’est votre cas ? Allez dans les réglages de la messagerie et décochez l’option « Afficher des animations expressives » pour renouer avec la sobriété, dans vos conversations RCS mais aussi SMS.

Bloquez les animations expressives. ©Google

6. Restez joignable dans un groupe en sourdine

On fait tous partie d’un groupe dans lequel les messages fusent, mais on n’ose pas toujours le passer en sourdine de peur de manquer des éléments importants. Rassurez-vous : même si une conversation est devenue silencieuse, Google Messages vous enverra une notification si vous êtes mentionné. Seul problème, l'option ne fonctionne que si tous les membres ont activé le RCS. Un seul rebelle et elle ne sera plus disponible. À bon entendeur…

Source : Android Police
À découvrir
Les meilleures messageries instantanées pour rester connecté et échanger en 2026 !
Comparatifs services