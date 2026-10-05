Vous souhaitez copier un numéro ou un bout de texte ? Jusqu’à récemment, Google Messages vous obligeait à copier l’intégralité d’un message, ce qui était, osons-le dire, un peu agaçant. Mais Google a enfin entendu les critiques de ses utilisateurs. Désormais, un appui long sur un message vous permettra d’afficher un menu avec plusieurs options (modifier, répondre, transférer, supprimer, etc.) et de flouter le reste de la discussion. En faisant un second appui long, vous pourrez copier le passage qui vous intéresse.