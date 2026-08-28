Il est désormais possible de sélectionner une photo de famille pour un groupe planifiant une cousinade, ou, au contraire, un visuel relativement sobre pour ses contacts professionnels. Google propose une bibliothèque de fonds d'écran classés par thématiques (animaux, paysages, espace….) et permet aussi d'importer un cliché personnel depuis la galerie du téléphone. Une fois le fond choisi, la couleur des bulles s'ajuste automatiquement pour rester lisible et cohérente avec l'image sélectionnée. Il reste possible de corriger cet ajustement à la main, grâce à un carrousel de couleurs accessible à tout moment.

Pour activer un thème, il faut ouvrir la conversation concernée, puis appuyer sur le nom du contact ou du groupe en haut de l'écran, ou sur le menu à trois points. L'option "Thème de discussion" donne accès au choix de la couleur et du fond d'écran. Un aperçu s'affiche avant validation, et il reste possible de revenir à l'affichage par défaut à tout moment depuis ce même menu.