Après plusieurs semaines de test en version bêta, Google Messages officialise ses thèmes de discussion personnalisables sur Android.
La messagerie de Google permet désormais de choisir la couleur des bulles et le fond d'écran, conversation par conversation. Cette personnalisation reste privée et ne s'affiche que sur l'appareil de la personne qui la configure, sans changer ce que voit son interlocuteur.
Une personnalisation locale, réservée aux discussions compatibles RCS
Il est désormais possible de sélectionner une photo de famille pour un groupe planifiant une cousinade, ou, au contraire, un visuel relativement sobre pour ses contacts professionnels. Google propose une bibliothèque de fonds d'écran classés par thématiques (animaux, paysages, espace….) et permet aussi d'importer un cliché personnel depuis la galerie du téléphone. Une fois le fond choisi, la couleur des bulles s'ajuste automatiquement pour rester lisible et cohérente avec l'image sélectionnée. Il reste possible de corriger cet ajustement à la main, grâce à un carrousel de couleurs accessible à tout moment.
Pour activer un thème, il faut ouvrir la conversation concernée, puis appuyer sur le nom du contact ou du groupe en haut de l'écran, ou sur le menu à trois points. L'option "Thème de discussion" donne accès au choix de la couleur et du fond d'écran. Un aperçu s'affiche avant validation, et il reste possible de revenir à l'affichage par défaut à tout moment depuis ce même menu.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
Cette fonction ne s'applique qu'aux échanges passant par le RCS. Ce protocole a progressivement remplacé le SMS ces dernières années pour rapprocher Google Messages des messageries comme WhatsApp ou iMessage. RCS apporte, entre autres, des accusés de lecture, le partage de photos et vidéos en haute définition, ou encore le chiffrement des échanges. Les conversations qui restent en SMS classique, par exemple avec un correspondant utilisant un téléphone incompatible, n'ont donc pas accès à cette personnalisation.
Nous rapportions en mai dernier quelques indices repérés dans le code de versions bêta pointant vers ces nouvelles options de personnalisation visuelle. Pour certains, ce chantier vise notamment à réduire l'écart avec Samsung Messages, une app désormais abandonnée depuis le mois dernier et dont les utilisateurs ont certainement migré en masse vers Google Messages.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, la mise à jour est en cours de déploiement mais déjà Google a publié une page de support officielle.
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