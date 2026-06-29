Samsung Messages tire sa révérence en juillet. Si vous avez un smartphone Galaxy, il est grand temps de dire adieu à cette appli, en prenant, bien sûr, toutes les précautions nécessaires pour ne pas perdre vos textos.
C’était dans les tuyaux depuis fort, fort longtemps, mais le moment fatidique est arrivé : des millions de propriétaires de Samsung Galaxy vont devoir dire adieu à Samsung Messages, l’application de messagerie native de leurs smartphones. Vous faites partie de ces utilisateurs et souhaitez faire votre migration sans perdre vos précieux messages ? On vous explique la marche à suivre.
Samsung Messages part à la retraite
Samsung prépare la fin de Samsung Messages depuis longtemps. En 2024, le constructeur coréen avait fait le choix de ne pas préinstaller ce service sur ses Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. À l’époque, il avait même envoyé des notifications pour inciter les utilisateurs à basculer vers Google Messages.
- Qualité de l'écran
- Filtre de confidentialité intégré à l'écran
- Performances globales
Peu de temps après, en février 2025, Samsung avait annoncé la fin prochaine de son app en expliquant que celle-ci ne prenait pas en charge le protocole RCS et que Google Messages offrait une bien meilleure expérience dans le domaine. Pourtant, inexplicablement, la firme avait continué à travailler sur des fonctionnalités pour sa messagerie.
Le couperet est finalement tombé en avril dernier : Samsung a annoncé une fin de service pour juillet 2026 et incité, une fois de plus, ses utilisateurs à se tourner vers la messagerie de Google.
Comment migrer vos messages sans risquer de tout perdre
Il est donc essentiel, si vous êtes un fervent utilisateur de Samsung Messages, d’anticiper sa fin imminente. Heureusement, la transition est loin d’être complexe :
- Vérifiez tout d’abord que vos messages sont bien stockés en local sur votre smartphone ;
- S’il sont sauvegardés dans Samsung Cloud, allez dans les paramètres de votre téléphone et cliquez « Comptes et Sauvegardes » ;
- Dans la section « Samsung Cloud », appuyez sur « Restaurer les données » ;
- Sélectionnez la sauvegarde de vos échanges et cliquez sur « Messages » > « Sauvegarder maintenant » ;
- Lancez Google Messages. Une invite vous demandera de définir ce service comme messagerie par défaut. Acceptez en cliquant sur le bouton « Appli de SMS par défaut » puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez bien Google Messages et appuyez sur « Définir par défaut » ;
- La migration de vos conversations se lancera automatiquement. Vérifiez que tous vos messages ont bien été transférés.
Vous rencontrez un problème et vos échanges ne s’affichent pas dans Google Messages ? Redémarrez votre téléphone. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez aussi tenter de mettre à jour Google Messages et Carrier Services en vous connectant au Google Play Store.