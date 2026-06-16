Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Messages : il sera bientôt possible de repérer facilement les images générées grâce à l’IA dans les échanges.
Google déploie régulièrement des innovations pour Google Messages. Récemment, le géant de la Tech a travaillé sur une fonction de partage de position en temps réel, la personnalisation des conversations ou encore, sur la mention d’un contact dans une conversation de groupe.
Google s’intéresse également de près à l’intelligence artificielle et s’apprête à aider les utilisateurs à repérer les images générées grâce à cette technologie. On vous explique.
Détecter une image IA, un véritable casse-tête
Les images et vidéos générées avec l’aide de l’IA pullulent sur nos écrans. Avec l’évolution des modèles, il est de plus en plus difficile de trier le vrai du faux. Bien conscient du problème, Google a déployé il y a 3 ans déjà l’outil SynthID, qui permet d’intégrer des filigranes permettant d’identifier ces contenus trompeurs. Il est depuis 2025 intégré à Gemini : il suffit d’interroger le chatbot pour en avoir le cœur net.
Mais Google semble décidé à aller encore plus loin : plutôt que d’enchaîner les clics, l’utilisateur pourra bientôt savoir directement si une image partagée sur Google Messages a été créée ou modifiée à l’aide de l’IA. C’est du moins ce que laisse entendre la dernière trouvaille de l’équipe d’Android Authority.
Google Messages pourra bientôt détecter les contenus IA
Une récente analyse du code source de l’application, réalisée sur une version bêta de Google Messages (qui répond au doux nom de « messages.android_20260611_04_RC00.phone.openbeta_dynamic »), montre, en effet, que les développeurs travaillent sur une fonctionnalité de détection des contenus IA. En cliquant sur une image puis sur « Voir les détails » dans un fil de conversation, l’utilisateur pourra savoir si une image est vraie ou fausse, mais aussi, et c’est ce qui fait tout l’intérêt de cette nouvelle fonction, à quel point l’IA a contribué à sa modification.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
On trouve, en effet, dans le code source de l’appli, quantité de nouveaux tags, comme « Contenu créé à l'aide de l'IA », « Modifié à l'aide de plusieurs outils IA », « Des parties de ce média peuvent inclure du contenu IA », « Plusieurs éléments multimédias combinés, dont certains créés à l'aide de l’IA ». En tout, près d’une vingtaine d’étiquettes sont prévues.
Pour l’instant, la fonctionnalité est encore loin d’être fonctionnelle et Google n’a pas communiqué sur le sujet. Impossible donc de savoir si et quand cette option bien utile sera lancée.