Une récente analyse du code source de l’application, réalisée sur une version bêta de Google Messages (qui répond au doux nom de « messages.android_20260611_04_RC00.phone.openbeta_dynamic »), montre, en effet, que les développeurs travaillent sur une fonctionnalité de détection des contenus IA. En cliquant sur une image puis sur « Voir les détails » dans un fil de conversation, l’utilisateur pourra savoir si une image est vraie ou fausse, mais aussi, et c’est ce qui fait tout l’intérêt de cette nouvelle fonction, à quel point l’IA a contribué à sa modification.