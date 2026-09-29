Le code de la dernière bêta de Google Messages contient de nouveaux éléments liés aux appels vidéo. La fonction n’est pas active et aucune date de lancement n'est connue.
Le RCS, cette norme qui remplace le SMS et permet d’envoyer photos, vidéos et messages plus riches, a beaucoup fait progresser Google Messages et réduit l’écart avec iOS. Sa version 4.0 prévoit désormais l’appel vidéo directement depuis une conversation, sans passer par une autre application. Selon Android Authority, Google s’y prépare : l’analyse de la dernière bêta de Messages (version 20260924) révèle de nouveaux textes et éléments de code qui vont dans ce sens.
Un écran de confirmation et des vérifications déjà en place
Android Authority a donc repéré dans la bêta des textes qui semblent appartenir à l’écran affiché avant un appel : un panneau « Appeler ? », avec ou sans le nom du contact, et deux boutons « Appeler » et « Annuler ». Le nom de ces éléments les rattache explicitement à la vidéo RCS.
Le code contient aussi des messages internes. Une demande d’appel serait ignorée si la fonction vidéo n’est pas disponible dans l’application, ou si les destinataires ne sont pas joignables en vidéo RCS. Ce second cas laisse penser que l’application vérifiera, avant chaque appel, que le correspondant est compatible.
Le site reconnaît toutefois ne pas pouvoir montrer d’interface d'appel à ce stade. Il ne dispose que de ces indices, qui prouvent un travail en cours mais pas un lancement proche.
Une fonction pas encore active, sans date de lancement
Rien n’indique quand la fonction pourrait arriver. Google n’a rien annoncé, et le site rappelle que des fonctions repérées dans le code d’une application peuvent ne jamais atteindre le public. Il ne dit rien non plus de la compatibilité avec les autres plateformes ni des pays concernés.
En attendant, l'appel vidéo depuis Google Messages passe toujours par Google Meet ou par l’opérateur. Si Google va au bout, son application se placerait sur le terrain de WhatsApp, FaceTime ou Messenger, avec un argument limpide : lancer l'appel depuis la conversation habituelle, sans application ni compte supplémentaire, et sur une norme conçue pour fonctionner d'une plateforme à l’autre. Une vraie simplicité d’usage au quotidien et une seule application pour tous les échanges, textuels ou vidéo.