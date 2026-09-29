Android Authority a donc repéré dans la bêta des textes qui semblent appartenir à l’écran affiché avant un appel : un panneau « Appeler ? », avec ou sans le nom du contact, et deux boutons « Appeler » et « Annuler ». Le nom de ces éléments les rattache explicitement à la vidéo RCS.

Le code contient aussi des messages internes. Une demande d’appel serait ignorée si la fonction vidéo n’est pas disponible dans l’application, ou si les destinataires ne sont pas joignables en vidéo RCS. Ce second cas laisse penser que l’application vérifiera, avant chaque appel, que le correspondant est compatible.

Le site reconnaît toutefois ne pas pouvoir montrer d’interface d'appel à ce stade. Il ne dispose que de ces indices, qui prouvent un travail en cours mais pas un lancement proche.