Le premier problème corrigé concerne les réactions aux messages. Jusqu’ici, lorsqu’un utilisateur iPhone apposait une réaction, un emoji cœur ou un pouce levé par exemple, sur un message reçu d’un contact Android, ce dernier ne voyait pas la réaction s’afficher correctement. À la place, il recevait une notification textuelle du type « Thomas a aimé une image », une formulation maladroite héritée du temps des SMS et qui cassait complètement la fluidité des échanges. Avec iOS 27 bêta 2, les réactions s’affichent désormais correctement sur les appareils Android, comme elles le font nativement entre utilisateurs d’iPhone via iMessage. Enfin !

La seconde amélioration concerne les réponses en ligne, c’est-à-dire la possibilité de répondre directement à un message précis dans une conversation, en le citant visuellement. Une fonctionnalité depuis longtemps disponible dans iMessage et dans la plupart des messageries modernes, mais qui faisait défaut dans les échanges RCS entre iOS et Android. Cette fois, tout fonctionne et les conversations de groupe sont désormais plus claires.