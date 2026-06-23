La deuxième bêta développeur d’iOS 27 introduit deux améliorations attendues de longue date pour le RCS : la prise en charge correcte des réactions et la possibilité de répondre directement à un message dans les fils de discussion entre iPhone et Android.
Depuis l’adoption du RCS par Apple avec iOS 18, les échanges entre iPhone et smartphones Android ont fait un bond en avant. Fini les SMS dégradés, place à un protocole moderne avec accusés de lecture, haute qualité pour les fichiers partagés et indicateur de frappe. Pourtant, certaines fonctionnalités de base restaient bancales, au point d’agacer régulièrement les utilisateurs. La deuxième bêta d’iOS 27, déployée ce 22 juin pour les développeurs, commence à combler ces problèmes avec deux correctifs qui auraient dû arriver bien plus tôt.
« Thomas a aimé une image » : un message qui devient de l’histoire ancienne
Le premier problème corrigé concerne les réactions aux messages. Jusqu’ici, lorsqu’un utilisateur iPhone apposait une réaction, un emoji cœur ou un pouce levé par exemple, sur un message reçu d’un contact Android, ce dernier ne voyait pas la réaction s’afficher correctement. À la place, il recevait une notification textuelle du type « Thomas a aimé une image », une formulation maladroite héritée du temps des SMS et qui cassait complètement la fluidité des échanges. Avec iOS 27 bêta 2, les réactions s’affichent désormais correctement sur les appareils Android, comme elles le font nativement entre utilisateurs d’iPhone via iMessage. Enfin !
La seconde amélioration concerne les réponses en ligne, c’est-à-dire la possibilité de répondre directement à un message précis dans une conversation, en le citant visuellement. Une fonctionnalité depuis longtemps disponible dans iMessage et dans la plupart des messageries modernes, mais qui faisait défaut dans les échanges RCS entre iOS et Android. Cette fois, tout fonctionne et les conversations de groupe sont désormais plus claires.
RCS 2.7 en ligne de mire, d’autres améliorations à venir
Ces deux nouveautés font partie des spécifications du standard RCS 2.7, ce qui laisse entrevoir d’autres évolutions dans les prochaines bêtas. L’édition et la suppression de messages envoyés font notamment partie de ce même standard, et pourraient donc rejoindre l’application Messages avant la sortie publique d’iOS 27 à l’automne.Combinées à l’arrivée du chiffrement de bout en bout sur le RCS, déployé plus tôt cette année (mais pas en France), ces améliorations rapprochent progressivement l’expérience des conversations de ce qu’offre iMessage pour les seuls utilisateurs Apple. L’écart reste encore perceptible, les bulles bleues restent toujours plus lisibles que les bulles vertes, mais iOS 27 montre que le constructeur est prêt à faire quelques efforts pour améliorer l'expérience de tous.