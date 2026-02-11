FaceTime sur Android avec le Pixel 10a ? Google brouille les pistes

La page officielle du Google Store dédiée au Pixel 10a, dont les précommandes débuteront le 18 février 2026, comporte une section destinée aux utilisateurs d'iPhone qui envisagent de passer sur Android. Google y liste plusieurs arguments de migration, notamment la compatibilité RCS pour les messages et la possibilité de transférer ses données avant réception du téléphone. Google rappelle aussi les travaux de compatibilité menés sur QuickShare pour fonctionner avec Apple AirDrop, une technologie pour l'heure exclusivement réservée aux terminaux de la gamme Pixel 10.

Et puis, il y a cette formulation, qui nous semble problématique : l'entreprise affirme que les Pixel peuvent "continuer à discuter en vidéo, même avec FaceTime". Pour les non-initiés, cette mention pourrait laisser entendre qu'une application Facetime native est bien disponible au sein du Play Store ou encore qu'un accord spécifique a été conclu entre Apple et Google pour ce téléphone. Mais non. Rien de tout ça.