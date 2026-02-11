FaceTime sur Android avec le Pixel 10a ? Google brouille les pistes

Sur la page de présentation du Pixel 10a, Google semble vouloir jouer avec les mots. Le géant de Mountain View affirme que son nouveau smartphone peut fonctionner avec le service d'appel vidéo d'Apple FaceTime. Mais attention, ce n'est pas vraiment ce que vous pensez.
Une fausse promesse
La page officielle du Google Store dédiée au Pixel 10a, dont les précommandes débuteront le 18 février 2026, comporte une section destinée aux utilisateurs d'iPhone qui envisagent de passer sur Android. Google y liste plusieurs arguments de migration, notamment la compatibilité RCS pour les messages et la possibilité de transférer ses données avant réception du téléphone. Google rappelle aussi les travaux de compatibilité menés sur QuickShare pour fonctionner avec Apple AirDrop, une technologie pour l'heure exclusivement réservée aux terminaux de la gamme Pixel 10.
Et puis, il y a cette formulation, qui nous semble problématique : l'entreprise affirme que les Pixel peuvent "continuer à discuter en vidéo, même avec FaceTime". Pour les non-initiés, cette mention pourrait laisser entendre qu'une application Facetime native est bien disponible au sein du Play Store ou encore qu'un accord spécifique a été conclu entre Apple et Google pour ce téléphone. Mais non. Rien de tout ça.
Comme le rapporte Android Authority, Google fait sans doute référence à une fonctionnalité déployée par Apple depuis iOS 15 en 2021 : la possibilité de rejoindre un appel FaceTime via un lien web. Cette fonction permet aux propriétaires d'appareils non Apple d'accéder à FaceTime via leur navigateur, mais uniquement en tant qu'invités. Ils ne peuvent pas initier d'appel, seulement rejoindre une conversation lancée depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.
Et cette fonctionnalité n'est pas du tout spécifique au Pixel 10a. Tous les smartphones Android peuvent rejoindre ces appels depuis des années. Il ne s'agit pas d'une nouveauté introduite par Google, ni même d'une fonctionnalité Android à proprement parler, mais d'une ouverture limitée décidée par Apple. D'ailleurs, contrairement à AirDrop, AirPlay, la puce NFC, l'appairage simplifié ou Siri, Facetime ne fait même pas partie des demandes d'ouverture formulées par la Commission européenne auprès d'Apple.