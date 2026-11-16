Continuer à lire des messages vocaux tout en quittant la conversation en cours, voici ce que proposera Google Messages à l'avenir. Cette fonctionnalité devrait faciliter la vie de nombreux utilisateurs.
Google travaille sur plusieurs changements liés aux messages vocaux dans Google Messages. Ces fonctions ne sont pas encore disponibles pour le grand public, car elles sont encore en développement. Toutefois, envoyer des messages vocaux et en écouter serait plus pratique, pour les utilisateurs qui savent faire plusieurs choses en même temps.
Une nouvelle icône et un libellé modifié
Après les potentiels jeux dans les conversations, Google améliore son application de messagerie avec des fonctionnalités pratiques. Le premier changement concerne l'interface d'enregistrement. Dans la fenêtre de conversation, le bouton des messages vocaux affiche aujourd'hui une icône en forme de forme d'onde. Elle pourrait être remplacée par une icône de microphone lors d'une prochaine mise à jour.
Dans la fenêtre d'enregistrement, le libellé « Joindre » pourrait par ailleurs devenir « Envoyer ».
Une lecture audio qui continue quoi que vous fassiez
Actuellement, lorsqu'un utilisateur passe à une autre application ou revient à l'écran d'accueil, le fichier audio se lit tout de même. Cependant, si vous revenez à la liste des conversations dans la page d'accueil de Google Messages, la lecture se stoppe net. Aucune commande de lecture n'apparaît dans le volet de notifications.
Mais une fonctionnalité change ce paramètre. En effet, avec la nouvelle mise à jour, la lecture d'un message vocal se poursuit même après un retour à la liste des conversations. Le volet de notifications affiche alors des commandes de lecture : pause, lecture, avance et retour rapides. Les boutons d'avance et de retour rapide semblent faire des sauts de cinq secondes. Des icônes pour des sauts de 10 et 30 secondes auraient également été repérées.
Les « Voice Moods » pendant l'enregistrement
Google préparerait également une évolution de la fonction « Voice Moods » existante. Pour l'instant, l'utilisateur choisit une ambiance vocale une fois l'enregistrement terminé.
Une prochaine mise à jour pourrait lui permettre de la sélectionner pendant qu'il enregistre son message.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.