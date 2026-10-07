Google Messages va-t-il bientôt devenir plus divertissant ? L’équipe de Google travaille sur plusieurs jeux, intégrés au sein de la messagerie.
Si les appels vidéos sont actuellement dans les tuyaux, il ne s’agit pas de la seule évolution majeure prévue par l'équipe : la messagerie pourrait bientôt vous permettre de jouer à des jeux. On vous explique.
Google prépare des jeux pour Google Messages
C’est sur X.com que l’information a pointé le bout de son nez : l’utilisateur @yabishekhd a partagé sur son profil une capture d’écran révélant que des jeux pourraient bientôt être intégrés dans Google Messages. Le projet, dont le nom de code semble être « Midnight », n’a pas manqué d’attirer l’attention de nos confrères d’Android Authority qui se sont empressés d’analyser la dernière version bêta de l’application. Ils y ont trouvé des lignes de code très intéressantes.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
La version messages.android_20261002_00_RC00.phone.openbeta_dynamic de la messagerie montre, en effet, que les développeurs de Google travaillent sur une nouvelle section « Jeux ». Plusieurs jeux y sont d’ores et déjà listés : échecs, billard, fléchettes, Cup Pong, dames, Crazy 8, basket-ball, Puissance 4 et mots mêlés. Comme le souligne @yabishekhd dans sa publication, « en gros, c’est GamePigeon (les jeux iMessage) pour Android. »
De nombreuses questions en suspens
Si Google ne fait pas preuve de beaucoup d’inventivité en copiant l’appli de mini-jeux qui fait le bonheur des utilisateurs d’iMessage, l’ajout d’une telle fonctionnalité à la messagerie est plutôt une bonne nouvelle.
Hélas, on n’en sait pas plus sur ce que prévoit en pratique le géant de Mountain View. Les parties seront-elles disponibles au sein des conversations ou uniquement dans un menu dédié ? Impossible de le savoir. Un mode multijoueur sera-t-il vraiment disponible ? Si cela semble logique au sein d’une messagerie, rien dans les lignes de code ne le confirme noir sur blanc.
Il faudra donc attendre un peu pour être fixé sur toutes ces questions. En espérant, bien sûr, que Google ne renonce pas en cours de route à son mystérieux projet.