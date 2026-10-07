C’est sur X.com que l’information a pointé le bout de son nez : l’utilisateur @yabishekhd a partagé sur son profil une capture d’écran révélant que des jeux pourraient bientôt être intégrés dans Google Messages. Le projet, dont le nom de code semble être « Midnight », n’a pas manqué d’attirer l’attention de nos confrères d’Android Authority qui se sont empressés d’analyser la dernière version bêta de l’application. Ils y ont trouvé des lignes de code très intéressantes.