Le bug serait lié au processus de transfert de données lors du changement de smartphone, une explication avancée par Google et rapportée par Droid-Life. Quand un utilisateur configure un nouvel appareil, l'historique des messages est recopié depuis l'ancien téléphone ou une sauvegarde. Ce mécanisme semble parfois coller d'anciens messages à des conversations en cours, avant de les envoyer avec le texte que vient de taper l'utilisateur.