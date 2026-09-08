Google confirme travailler sur un correctif pour ce bug qui glisse d'anciens messages dans de nouvelles conversations sur Google Messages. Le déploiement, amorcé en début de mois, doit s'étaler sur plusieurs semaines.
Nous rapportions récemment que plusieurs utilisateurs de Google Messages voyaient resurgir d'anciens SMS dans des conversations récentes, parfois envoyés à de mauvais destinataires. Quelques jours plus tard, le problème persiste malgré la confirmation d'un correctif par Google.
Un correctif annoncé, mais toujours des témoignages
La semaine dernière, Google a confirmé être au courant du problème et a annoncé un déploiement progressif du correctif. L'entreprise recommandait de garder l'application à jour, sans pour autant donner de date précise. Selon 9to5Google, certains utilisateurs affirment même avoir observé le phénomène en direct, en s'envoyant un message à eux-mêmes et en voyant d'anciens échanges s'y glisser automatiquement.
Quoi qu'il en soit, la situation semble loin d'être résolue. Les messages se multiplient sur Reddit de la part d'utilisateurs observant ces envois indésirables, que ce soit vers un smartphone Android ou vers un iPhone. Certains n'ont observé aucune différence avec ou sans RCS activé. À ce stade, vider le cache et désinstaller les mises à jour n'a fait qu'empirer les choses, en fusionnant plusieurs conversations entre elles.
Un problème lié au changement de smartphone, en attendant mieux
Le bug serait lié au processus de transfert de données lors du changement de smartphone, une explication avancée par Google et rapportée par Droid-Life. Quand un utilisateur configure un nouvel appareil, l'historique des messages est recopié depuis l'ancien téléphone ou une sauvegarde. Ce mécanisme semble parfois coller d'anciens messages à des conversations en cours, avant de les envoyer avec le texte que vient de taper l'utilisateur.
En attendant, la mise à jour de l'application reste la seule chose à faire. Des versions bêta portant les identifiants messages.android_20260903_04_RC00 et messages.android_20260904_04_RC00 circulent déjà sur le programme bêta de Google Play, avec peut-être le correctif intégré avant son arrivée en version stable. En attendant, mieux vaut passer par une application tierce.