Un bug de l'application Google Messages ressort d'anciens SMS dans de nouvelles conversations, entraînant parfois leur envoi involontaire à de mauvais destinataires. Ce problème touche divers modèles de smartphones, et inquiète quant à la confidentialité des conversations.
Plusieurs utilisateurs de l’application Google Messages rapportent un problème inquiétant. Des messages anciens, issus de conversations sans lien avec le destinataire actuel, sont parfois joints ou envoyés automatiquement avec de nouveaux échanges. Les témoignages, partagés notamment sur Reddit, concernent des appareils Pixel et Samsung, sans que le problème semble limité à un modèle ou à une configuration spécifique.
Un bug aux symptômes multiples
Selon les retours, le bug se manifeste de différentes manières. Dans certains cas, un message ancien s’affiche aux côtés d’une photo ou d’un message de groupe. Dans d’autres, un message est transmis à un autre destinataire.
Un propriétaire de Pixel 9a indique ainsi avoir envoyé par erreur un message personnel sensible à la place d’une confirmation de rendez-vous chez le vétérinaire. Un autre utilisateur évoque l’envoi à sa mère d’un message à caractère intime extrait d’une conversation passée. D’autres signalent des codes de vérification, des échanges privés ou professionnels concernés.
Google a reconnu au moins un de ces signalements et demandé à l’utilisateur concerné de fournir des captures d’écran ainsi qu’un rapport via l’application. L’entreprise a précisé avoir transmis l’incident et les retours à son équipe technique pour examen.
Des solutions extrêmes en attendant un correctif
Les tentatives de résolution varient. Certains utilisateurs n'y vont pas par quatre chemins, faisant une réinitialisation complète de leur appareil, sans restauration des anciens messages. Ce qui semble logiquement fonctionner.
D’autres mentionnent une amélioration après la réinstallation de l’application. Cependant, ces solutions restent des contournements partagés par la communauté et non des correctifs officiels validés par Google. Par ailleurs, une réinitialisation d’usine peut entraîner une perte de données en l’absence de sauvegarde.
Une vidéo circulant en ligne semble montrer un message se modifiant après envoi, mais son authenticité n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Google n'a pas encore indiqué avoir trouvé la source du problème.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
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