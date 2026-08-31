Selon les retours, le bug se manifeste de différentes manières. Dans certains cas, un message ancien s’affiche aux côtés d’une photo ou d’un message de groupe. Dans d’autres, un message est transmis à un autre destinataire.

Un propriétaire de Pixel 9a indique ainsi avoir envoyé par erreur un message personnel sensible à la place d’une confirmation de rendez-vous chez le vétérinaire. Un autre utilisateur évoque l’envoi à sa mère d’un message à caractère intime extrait d’une conversation passée. D’autres signalent des codes de vérification, des échanges privés ou professionnels concernés.