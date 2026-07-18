En mars 2025, un chercheur en sécurité a signalé à Google un premier contournement du même type. Google a corrige le problème. Il a ensuite publié les détails techniques en septembre et confirmé la vulnérabilité sur un Galaxy S23 FE et sur un Pixel 7 Pro, sous Android 13 à 15. Mais dès 2024, un autre spécialiste avait détecté une première variante du problème. Google lui a versé une prime avant de corriger la faille et de publier les détails au même moment que la précédente.



Sur l’écran verrouillé, Gemini ne propose d’ordinaire qu’une version restreinte de l’application, sans accès aux comptes ni aux réglages. En avril dernier, sur un Pixel 6A pourtant à jour de tous ses correctifs, le chercheur a découvert qu’en sélectionnant « Deep Research », il obtiennait Gemini, que le propriétaire utilise une fois le téléphone déverrouillé. Le système doit alors vérifier l’identité de la personne avant de donner cet accès complet. Mais il a découvert qu'en appuyant longuement sur le bouton « + » exactement à ce moment, la fenêtre de vérification n’a pas eu le temps de s’afficher. Il a pu ensuite changer de compte Google, puis consulter l’historique des conversations Gemini. Il a publié sa démonstration le mois suivant.

Enfin très récemment, un troisième chercheur a détourné le contexte applicatif de Gemini. Il a rédigé des brouillons Gmail sans authentification, puis supprimé des carnets NotebookLM par le même biais. Le chercheur a également déclenché des Gems, ces agents IA personnalisés de Gemini, sans validation du propriétaire. Google avait déjà corrigé la faille au moment de la publication de la recherche.