Des chercheurs ont montré qu’une chaîne de caractères invisibles peut être intégrée dans un courriel ou une invitation d’agenda et être interprétée par un modèle de langage lorsque celui-ci résume le contenu, sans que l’œil humain ne perçoive l’astuce. Dans leurs tests, Gemini, DeepSeek et Grok se révèlent sensibles, tandis que Claude, Copilot et ChatGPT appliquent des protections d’assainissement d’entrées. L’intégration de Gemini à la suite bureautique de Google amplifie l’exposition, car l’assistant interagit déjà avec les courriels et le calendrier professionnels.