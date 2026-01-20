Dans le détail, la démonstration menée par Miggo Security repose sur l’intégration étroite entre Gemini et Google Agenda. L’assistant est conçu pour analyser l’ensemble des événements d’un calendrier afin de répondre à des questions courantes sur l’emploi du temps, en prenant en compte les titres, les horaires, les participants et les descriptions.

Or, ce sont précisément ces descriptions qui ont servi de support à l’injection. Champ libre par nature, elles sont traitées par Gemini comme du texte interprétable, au même titre que les autres informations associées à un événement. Les chercheurs y ont donc glissé une instruction formulée en langage naturel, destinée à être exécutée lorsque l’assistant analyse l’agenda.

Il suffisait ensuite à l’utilisateur ou à l’utilisatrice de poser une question sur son planning pour que Gemini interprète la consigne, résume les réunions et crée un nouvel événement contenant ce résumé, sans que la personne ne s’en aperçoive.

Selon Miggo Security, ce nouvel événement pouvait être visible par un tiers dans certaines configurations de partage de calendrier, exposant au passage des informations potentiellement sensibles liées à l’organisation et au contexte confidentiel des réunions privées.