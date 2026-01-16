La technique décrite par Varonis s’inscrit dans la continuité des attaques par prompt injection, mais en supprime les artifices habituels. Plus besoin de cacher des instructions dans un mail ou de les dissimuler dans le code d’une page web. Ici, tout tient dans un lien.

Pour rappel, Copilot, comme d’autres assistants reposant sur des modèles de langage, acceptait jusqu’ici qu’un prompt lui soit transmis via l’URL. Le texte placé après ?q= était alors exécuté automatiquement à l’ouverture, sans validation intermédiaire. À titre d’exemple, si vous ouvriez copilot.microsoft.com/?q=Hello , Copilot démarrait une conversation en traitant « Hello » comme si vous veniez d’exécuter le prompt vous-même.

Or, dans sa démonstration, Varonis a démontré qu’il était possible de détourner cette fonctionnalité pour faire exécuter à Copilot des instructions rédigées par un tiers, puis enchaîner des requêtes successives dictées par un serveur distant, pour extraire progressivement et continuellement des informations de la session déjà authentifiée, y compris après fermeture de l’onglet.

Le billet souligne au passage que Copilot disposait déjà de protections destinées à limiter les fuites directes lors d’un premier appel web. Varonis affirme toutefois avoir contourné ces garde-fous en demandant à l’assistant de répéter chaque action deux fois, la première tentative étant filtrée, la seconde laissant passer la requête.