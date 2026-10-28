À partir de la mi-décembre, certains messages des salons publics pourront s’afficher sur la page Web de leur serveur et dans les résultats de recherche. Discord retire pseudos et avatars de ces extraits, et ne publiera aucun message envoyé avant cette date. Les membres de l’Union européenne et de cinq autres pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, devront activer l’option pour que leurs messages sortent de Discord, car l’entreprise se plie dans ces régions à des contraintes légales. Partout ailleurs, l’option est activée tant que le membre ne la coupe pas. Discord exclut totalement les adolescents, qui ne pourront l’activer qu’à leur majorité.

Le réglage se trouve dans Paramètres utilisateur > Données et confidentialité, et un seul interrupteur vaut pour tous les serveurs découvrables dont vous êtes membre. Si vous changez d’avis, vous pouvez le couper à tout moment. Vos messages suivants ne sortiront plus de Discord, mais ceux publiés pendant que l’option était activée resteront en ligne tant que vous ne les avez pas supprimés.

Côté administrateurs, les salons publics participent par défaut. Ils peuvent retirer certains salons, ou tous, dans les paramètres du serveur, rubrique Web Presence. Discord signalera les salons ouverts aux moteurs de recherche par une étiquette, pour que chacun sache avant d’écrire si son message peut finir sur le Web.