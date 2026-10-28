Les réponses publiées dans les salons publics des grandes communautés Discord pourront apparaître dans les résultats des moteurs de recherche à partir de la mi-décembre, sans pseudo ni avatar. En France, cela ne sera valable que pour les membres qui activent l’option.
Ne vous précipitez pas sur vos chats tout de suite. Seuls les serveurs « découvrables » sont concernés. Leurs administrateurs les ont inscrits dans l’annuaire interne de Discord, et n’importe qui peut les rejoindre sans invitation. La plateforme n’admet dans cet annuaire que des communautés d’au moins 1 000 membres et datant d’au moins huit semaines, soit plus de 63 000 serveurs de ce type. Beaucoup de forums de joueurs ont migré vers ces espaces au fil des années, et les internautes ne trouvent plus leurs conseils sur un boss ou un speedrun en passant par un moteur de recherche. Dans son annonce, l’entreprise dit vouloir « ramener ce qui faisait la force des forums ». Les membres pourront refuser la publication de leurs messages, mais pas celle des résumés automatiques de leurs discussions.
En France, des messages publiés seulement avec votre accord
À partir de la mi-décembre, certains messages des salons publics pourront s’afficher sur la page Web de leur serveur et dans les résultats de recherche. Discord retire pseudos et avatars de ces extraits, et ne publiera aucun message envoyé avant cette date. Les membres de l’Union européenne et de cinq autres pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, devront activer l’option pour que leurs messages sortent de Discord, car l’entreprise se plie dans ces régions à des contraintes légales. Partout ailleurs, l’option est activée tant que le membre ne la coupe pas. Discord exclut totalement les adolescents, qui ne pourront l’activer qu’à leur majorité.
Le réglage se trouve dans Paramètres utilisateur > Données et confidentialité, et un seul interrupteur vaut pour tous les serveurs découvrables dont vous êtes membre. Si vous changez d’avis, vous pouvez le couper à tout moment. Vos messages suivants ne sortiront plus de Discord, mais ceux publiés pendant que l’option était activée resteront en ligne tant que vous ne les avez pas supprimés.
Côté administrateurs, les salons publics participent par défaut. Ils peuvent retirer certains salons, ou tous, dans les paramètres du serveur, rubrique Web Presence. Discord signalera les salons ouverts aux moteurs de recherche par une étiquette, pour que chacun sache avant d’écrire si son message peut finir sur le Web.
- Chat vocal, visuel et écrit
- Un outil employé à la fois pour les loisirs et le travail
- L’option la plus populaire
Des résumés automatiques inévitables
Dès le 16 novembre, chaque serveur découvrable disposera d’une page Web publique. Discord créera une page par défaut à partir du profil du serveur pour les communautés qui n’ont encore aucune page, et les administrateurs qui refusent cette vitrine devront rétrograder leur serveur au rang de serveur communautaire. Discord pourra publier sur cette page des résumés automatiques des conversations actives dans les salons publics, sans pseudo ni avatar.
Les membres n’ont aucun moyen de bloquer ces résumés, puisque Discord les génère séparément, à partir des grands sujets abordés dans chaque salon. Seuls les administrateurs peuvent choisir les salons résumés ou couper la fonction. Discord teste ces publications sur le Web avec des communautés de jeux vidéo, dont celles de NBA 2K et de Dead by Daylight, mais tous les messages de ce test venaient d’administrateurs ou de modérateurs.
Des utilisateurs ont critiqué l’annonce sur Reddit et sur X, rapporte TechCrunch. Pour une partie d’entre eux, écrire dans un serveur public ne revient pas à accepter d’être lu sur tout le Web. D’autres redoutent que ces conversations servent à entraîner des modèles d’intelligence artificielle. Des utilisateurs de Reddit avaient soulevé cette question lors des accords de partage de données conclus par leur plateforme. Discord n’aborde pas le sujet de l’IA dans son annonce.